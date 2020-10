Racisme systémique, là-bas et ici

Au cours du désolant débat présidentiel, malgré les nuisances de Donald Trump, Joe Biden a réussi à exprimer des propos lumineux, notamment sur la question des relations raciales : « Oui, il y a une injustice systémique dans ce pays, dans le travail, en éducation et en matière de police [law enforcement]. »

Chez nous, le drame de Joliette vient illustrer et remettre en lumière les difficultés non résolues des relations de la société majoritaire avec les Premières Nations et les Inuits. M. Legault refuse de parler de racisme systémique, sans doute parce qu’il n’y a pas de loi Jim Crow au Québec, pas (ou peu) d’entraves formelles à l’exercice de la citoyenneté. Pourtant, force est de constater que, dans une large mesure, les Autochtones n’ont pas accès aux mêmes instruments d’émancipation que leurs concitoyens « blancs » et il existe bien des facteurs systémiques (pas juste la méchanceté de quelques pommes pourries) pour expliquer cette inégalité. Ainsi, il est toléré, par exemple, qu’on leur offre une scolarisation au rabais, peu qualifiante, comme s’ils avaient une intelligence allégée. Dans bien des cas, leurs rapports avec « certains services publics », pour employer les termes de la commission Viens, sont marqués au coin de l’arrogance et du mépris. On avait déjà pris connaissance des prouesses de nos lubriques limiers de la SQ à Val-d’Or, on vient de voir une manifestation de cette même culture d’humiliation dans un CISSS. Comment inculquer un minimum de savoir-vivre chez tous les agents de l’État et dans la population en général ? L’éducation est capitale à cet effet et j’ose espérer, sans en être absolument certain, que l’image des Premières Nations proposée à nos enfants dans les manuels scolaires est et sera moins tordue que celle de mon enfance.

Le rapport de la commission Viens, déposé il y a un an déjà, propose une feuille de route pour une réconciliation et un progrès. M. le Premier Ministre, ne trouvez-vous pas qu’il serait temps d’être un peu plus proactif ?