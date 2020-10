Aidez-nous à vous aider

Aujourd’hui, nous avons eu la visite d’un policier à l’école. Le but de sa visite était bien simple : nous rappeler l’importance du port du masque et de la distanciation sociale. Ce discours, nous y avons eu droit plusieurs fois ! Gardez vos distances, portez votre masque, restez avec les élèves de votre bulle-classe, etc. La direction et les adultes de l’école nous répètent souvent le message, et pourtant rien ne change. Pourquoi ?

D’après moi, la réponse est claire : les règles ne sont pas assez strictes dans l’école. Si vous voulez nous aider à vous aider, adoptez des règles plus sévères qui feront chialer au début, mais qui auront un but précis : ralentir la propagation du virus. Par exemple : vous nous avez organisé des tables pour chaque classe, mais presque personne n’y dîne, car nous contournons la règle. Le nombre de personnes qui, quand il pleut et que nous ne sommes pas dehors, ne s’assoient pas à leurs tables assignées est énorme et quand on se rend à notre table assignée, on risque de se retrouver seul. Le policier nous a aussi dit que des vies étaient entre nos mains ainsi que les emplois de nos parents. Mes amies ont reçu ça durement, surtout celles qui s’inquiètent déjà pour l’emploi de leurs parents.

Moi, je pense qu’il y a aussi une partie de responsabilité à la direction. Je pense qu’elle aurait dû nous consulter pour former les groupes-bulles et tenir compte de nos amitiés, ce qui aurait énormément diminué nos contacts avec des élèves de classes différentes, naturellement. Si cela n’est plus possible, si vous voulez vraiment que nous respections toutes les règles, obligez-nous à dîner en classe (ou bien à l’extérieur de l’école). Mettez des mesures concrètes en place pour nous aider à respecter les normes de la Santé publique et à ne mettre aucune vie en danger.