La culture comme vaccin

Triste situation que celle des artistes en arts visuels et du milieu de la culture. Voici que le gouvernement ferme nos centres d’art publics favorisant Best Buy, Winners, Walmart et autres. Selon les nouvelles politiques quant à la COVID, on préfère garder les centres commerciaux ouverts plutôt que les musées, les galeries d’art public et autres centres d’exposition à but non lucratif. Rappelons que les galeries d’art privées peuvent demeurer ouvertes, car elles sont considérées comme des commerces…

Nous semblons être gouvernés par le monde des affaires au détriment de la culture, cet agencement riche, précieux et fragile qui ne s’achète pas. En temps de crise et de pandémie, nos gouvernements privilégient la culture du profit plutôt que la réelle création culturelle. C’est la grande noirceur quand un gouvernement privilégie les magasins non essentiels aux lieux culturels publics.

Selon leur logique, le besoin de magasiner dans un centre commercial prime plus que tout. Un monde politique qui nie l’importance de la culture met une nation sous respirateur artificiel.

Pour notre part, nous pensons que la culture est un bon vaccin contre l’aliénation, les vues courtes, capitalistes et néolibérales. C’est par la richesse de notre imaginaire que le monde post-COVID se remettra et offrira de nouvelles visions. Nous voulons offrir aux jeunes la possibilité de voir de la culture plutôt que des étalages de marchandise. Ce sont les valeurs qui nous semblent justes, porteuses d’avenir, en lieu et place d’une citoyenneté consommatrice.



*Cynthia Girard-Renard, artiste visuelle, poète et professeure à l’Université Concordia

Isabelle Hayeur, photographe et vidéaste

Ji-Yoon Han, commissaire indépendante

Maryse Goudreau, artiste

Paryse Taillefer, citoyenne et collectionneuse d’art

Kelly Jazvac, artiste visuelle, et professeure à l’Université Concordia

Karen Trask, artiste visuelle

Anthony Burnham, artiste

Paul Litherland, artiste visuel et photographe

Jean-Philippe Thibault, artiste

Mona Hakim, commissaire indépendante

Maude Ares, artiste visuelle

David Lafrance, artiste visuel

Patrick Howlett, artiste visuel

Vincent Larouche, artiste visuel

Linda Covit, artiste visuelle

Leila Zelli, artiste visuelle

Xavier Bélanger-Dorval, artiste visuel

Pierre-Paul St-Onge, militant syndical

Carole Côté, militante

Alain Chénier, citoyen et archéologue

Natacha Rock