Tu étais jeune, mais de nombreuses fois maman. Tu portais bien ton nom : tu étais tout sourire, même lorsque la mort planait au-dessus de toi. Tu avais peur, mais tu espérais. Fragilité du cœur, que ta famille disait grand. Tu priais souvent, cela t’apaisait. Tu demandais aussi que l’on prie pour toi, cela te donnait confiance. Tu n’étais pas crédule, tu croyais à cette force vitale. Ton mari, pilier de résilience, y était pour beaucoup. Tu étais reconnaissante aux soignantes qui ont pris soin de toi et de ton bébé quelques mois plus tôt. Tu disais souvent merci. Que tu sois morte ainsi vient à l’encontre de ta vie d’espérances et de naissances. Que tu aies été apeurée, diminuée et humiliée dans un endroit qui répare les gens est à l’antithèse de la définition du soin. Pour toutes les travailleuses du « care », on se dit que cette violence-là n’est pas possible — car qui soigne le fait avec cœur —, que ça ne se peut pas. Pour les femmes autochtones, on constate que c’est un nom de trop qui s’ajoute à la liste des femmes autochtones assassinées et disparues. On sait qu’on le sait, mais les noms défilent quand même. On s’insurge, mais on enterre pareil. Il y a ce problème systémique, transnational, intersectionnel du racisme, du sexisme. Et il y a celui de notre système de santé déconnecté du soin à l’Autre, dans toutes ses dimensions, physiques, sociales et spirituelles. Les soins spirituels incarnent, de par leur existence propre, la résistance à la déshumanisation des soins de santé dans le milieu hospitalier. La présence au chevet des malades, qui comme Joyce souffrent et se soignent, ne sauve pas des vies, mais vient maintenir le souffle d’une humanité négligée par les réformes et les dérives institutionnelles et assurer un réconfort existentiel, nécessaire en ces temps difficiles.

C’est le sourire de Joyce que nous souhaitons nous rappeler. Le sien et celui de toutes les victimes de traumas intergénérationnels perpétrés par l’État contre les peuples autochtones. Nous, intervenantes et intervenants en soins spirituels et personnels soignants des hôpitaux, souhaitons à Joyce le repos, mais la colère, elle, ne mourra pas.