Endettement

[…] Dans le discours du Trône, il est avancé que « Les Canadiens […] ne devraient pas avoir à s’endetter alors que le gouvernement peut mieux les soutenir ». M. Trudeau a ajouté : « Je ne veux pas que vous, vos parents ou vos amis accumuliez des dettes que votre gouvernement peut plus facilement assumer. » Cela signifie-t-il que l’État va me rembourser les 2500 $ que me doit Air Canada pour un vol aérien que nous avons annulé en mars ? Nous avons pris cette décision à la suite de la recommandation de M. Trudeau de ne plus voyager à l’étranger. Selon ce raisonnement de M. Trudeau, moi et toutes les autres personnes dans la même situation que la mienne devrions être remboursés. Nous n’avons pas à supporter cette dette que le gouvernement peut mieux assumer.