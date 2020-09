Justin Trudeau et Je me souviens

Si on se fie à la mémoire abusivement sélective de Justin Trudeau, il est évident qu’il n’a rien intériorisé de la devise québécoise. N’importe quel cégépien pourrait lui expliquer la faille béante de son raisonnement concernant les CHSLD.

Si le financement fédéral des soins de santé a débuté sous Lester B. Pearson, la coupe brutale de 50 % des transferts aux provinces le fut sous Paul Martin, au point où des malades du riche Ontario ont dû aller aux frontières américaines pour des résonances magné-tiques... et des Québécois ont dû s’en passer !

Si toutes les provinces — et non le Québec seul — ont des problèmes dans leurs CHSLD à cause du coronavirus, ce n’est pas par manque de connaissances, mais par manque d’argent pour former, embaucher et payer convenablement et en nombre suffisant, les personnes qui s’y dévouent. Et cela exige plus d’argent…

La tragédie consiste à savoir comment faire justice, en même temps, aux aînés, aux cancéreux, aux enfants comme aux mourants… à court de budget.

Quand on regarde comment le fédéral ne procure pas d’eau courante potable, d’électricité, d’écoles décentes aux Premières Nations, ou qu’on voit l’argent investi dans Unis, monsieur Trudeau devrait réfléchir avant d’insulter les gestionnaires de la santé, tous — peu de doute — plus compétents que lui en la matière, confrontés à la quadrature du cercle de par son injuste gestion même.

Le temps est peut-être venu de lui laisser beaucoup de temps pour lire Introduction à la pensée complexe d’Edgar Morin et pour y réfléchir.