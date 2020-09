Depuis le début de la pandémie, la peur, cette émotion sournoise et hors de contrôle, rôde tel un serpent venimeux qui nous fixe d’un œil implacable et s’apprête à bondir sur nous. Cet état d’esprit asphyxie notre joie de vivre et nous incite à des précautions que nous n’avions jamais observées auparavant. Tel est l’abominable effet de la « coronaphobie ».

À cet effet, depuis quelques jours, le gouvernement Legault a instauré un système de couleurs, du vert au rouge en passant par le jaune et l’orange, axé sur la progression du nombre de cas quotidiens diagnostiqués positifs. Or ce que François Legault omet de mentionner, c’est que le nombre de personnes dépistées a augmenté considérablement depuis quelques semaines, les Québécois, hantés par la « coronaphobie », se ruant, tel un troupeau de moutons en panique, aux cliniques de dépistage, et ce même s’ils ne ressentent aucun symptôme.

Sans parler du nombre incalculable d’heures de couverture des médias traditionnels, notamment Radio-Canada, sur les statistiques « troublantes » liées à la progression du coronavirus et sur les dangers « imminents » d’une deuxième vague, qui serait, semble-t-il, pire que la première. Enfin, tous les ingrédients sont là pour entretenir une peur morbide dans la population et un état d’esprit généralisé qui paralyse sans vergogne notre spontanéité naturelle devant la beauté du monde.

La peur, cette ennemie intraitable, s’est emparée de notre vie… À nous d’en reprendre le contrôle et de continuer à « vivre » avec ce virus autour de nous tout en respectant les mesures sanitaires.