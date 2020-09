D’incendiaires vertueux à pyromanes

La liberté est cruciale dans notre démocratie. C’est pourquoi les incendiaires idéologiques à la COVID-19 se drapent de la vertu libertaire. Qui est contre la vertu ? Toutefois, trop, c’est comme pas assez : le pyromane a-t-il le droit de mettre le feu aux maisons des citoyens pour apaiser son vice incendiaire ? Plusieurs vecteurs, plusieurs vectrices de la COVID-19 sèment à tout vent les coronavirus. Or cette liberté de leurs postillons à me contaminer avec la COVID-19 se termine où commence la liberté de mon nez à ne pas vouloir recevoir ces mêmes postillons infectés. Contaminer des gens en risquant de les affliger d’un déficit neurologique chronique affectant le goût et l’odorat et même les condamner à une agonie pénible en soins intensifs avant la mort, c’est grave, hypergrave. Prôner de ne pas porter le masque, même si c’est fait de façon inconsciente, même si c’est fait par conviction antiréglementaire, que ce soit fait de façon plus ou moins volontaire, le résultat est le même. Il faut démasquer ces prétendus porteurs de la lutte antiréglementaire : le Mal se cache sous la Vertu. J’en appelle à tous les citoyens jeunes ou plus vieux qui sont bernés par ces porteurs de brandons, de torches enflammées de la COVID-19, par ces pyromanes antisociaux, somme toute. Trop de jeunes adultes se croient invincibles et nient le risque sanitaire de la COVID-19. De fait, la COVID-19, c’est trop souvent handicapant quand ce n’est pas létal. Parfois, le bon monde doit se réveiller de sa torpeur et, pour ma part, je crois qu’aujourd’hui il faut dire aux propagateurs de la maladie polymorphe qu’est la COVID-19 : « Crois ce que tu veux, mais porte ton masque pour nous protéger, toi et moi, mets ton masque et garde tes distances. Moi, je veux vivre et, mieux, je veux que toi aussi tu vives. »