Mon église n’est pas un débit de boisson

Monsieur le Premier Ministre du Québec,

Permettez à un vieil électeur de la CAQ de vous demander de reconsidérer votre décision de réduire à 25 personnes la fréquentation des lieux de culte et de classer les églises dans la même catégorie que les bars. Comme beaucoup de personnes âgées qui ont peu de loisirs, j’assiste à la messe dominicale à ma paroisse. C’est pour moi la grande sortie de la semaine. J’aime me recueillir et prier dans la quiétude de l’église et regarder la lumière extérieure traverser les vitraux. Une personne bénévole et « masquée » est attablée à l’entrée, elle rappelle les consignes de désinfection des mains et veille à l’enregistrement des participants avec leurs coordonnées. Le couvre-visage est obligatoire pour tous les déplacements des prêtres (qui portent aussi une visière) et des fidèles. Des bancs sont condamnés afin de s’assurer du strict respect de la distanciation. Le chant n’est pas autorisé. Le lecteur et le prêtre sont à bonne distance l’un de l’autre et ont chacun leur micro. Les fidèles restent assis, immobiles et ne parlent pas. Au moment de la communion, les fidèles demeurent à leurs bancs, seul le prêtre se déplace après s’être désinfecté les mains avant et après la communion. À la fin de la messe, les gens sortent sans se bousculer et sans attroupement. À ma connaissance, il n’y a pas eu de cas de transmission de la COVID-19 dans une église, contrairement aux bars, aux bars karaoké et aux restaurants. Aussi, au nom de toutes les personnes âgées pratiquantes, je vous demande que les lieux de culte soient traités en parité avec les salles de spectacles.