COVID-19: regarder plus haut, plus loin

Nos gouvernants et les médias doivent revoir la façon dont ils s’adressent à la population québécoise. De même, ils doivent corriger sensiblement le tir sur la façon dont ils abordent cette pandémie.

Il faudrait tout d’abord changer de ton. Éviter l’utilisation de la peur, les menaces de sanctions, les discours paternalistes et les gros doigts grondeurs. Le gouvernement doit considérer qu’il s’adresse à des citoyennes et à des citoyens responsables, au fait des précautions qui doivent être prises pour ralentir la contagion, prendre soin de soi, de ses proches et du prochain. Il faut cultiver la conviction que nous avons une responsabilité personnelle dans ce combat collectif contre un ennemi sournois. C’est un message fort de solidarité qui doit être porté et entendu.

En second lieu, les points de presse quotidiens où l’on nous présente les statistiques sur le nombre de cas testés de personnes atteintes, le nombre d’hospitalisations, de décès, les niveaux d’alertes contribuent à l’instauration d’un climat délétère : le sentiment que cette crise est sans issue, la méfiance des uns envers les autres dans la rue, la détresse psychologique et sociale, le sentiment d’impuissance. Ces sentiments aggravent considérablement la crise et démultiplient ses effets.

Les journalistes et commentateurs politiques alimentent abondamment ce cercle vicieux anxiogène par leurs questions insistantes ou leurs propos alarmistes qui, en définitive, encouragent nos gouvernants et les autorités sanitaires à sévir et à réprimer davantage.

Au contraire, il devient nécessaire de cultiver l’espoir dans la population. Par exemple, offrir une information régulière, par des scientifiques indépendants d’ici et d’ailleurs et des journalistes spécialisés dans la vulgarisation scientifique, sur l’état de la recherche et développement de médicaments qui sont à faire leurs preuves dans l’atténuation des symptômes et affections des personnes les plus malades. De même, sur l’état de la recherche pour les différents vaccins en cours de développement. Quelles sont les contributions des chercheurs et chercheuses du Québec et du Canada en la matière ? Il faut montrer que les scientifiques du Québec sont activement engagés dans la recherche des différents scénarios de traitement et de prévention de la COVID-19.

Bref, il faut mettre l’accent sur les solutions créatives à venir, les voies de sortie de crise et regarder plus haut et plus loin.