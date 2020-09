Achetez «Fait au Québec», votez pour vous

S’il y a une logique économique bien connue et acceptée dans la population, c’est bien l’importance d’acheter québécois. Nul besoin d’insister là-dessus ! Les États-Unis abusent de cette pratique de protectionnisme à outrance, cela leur rapporte. Ici, au Québec, on ne semble pas porter attention à cela autant que nos voisins du sud.

Si tous les Québécois suivaient à la lettre cette tendance économique, il y aurait beaucoup plus d’investissements dans les entreprises et plus d’emplois. Trop souvent le client préférera acheter à bas prix plutôt qu’un produit local ! Soyons plus monolithiques et actifs plutôt que passifs !

De plus, un commerce qui fait des profits, comme une épicerie, devrait s’impliquer davantage dans le milieu et encourager les produits locaux. Malheureusement, plusieurs commerces ne le font pas du tout. Alors, on repassera pour leurs belles et nobles intentions. Trop souvent ils ne retournent pas l’ascenseur aux gens qui les font vivre.

Il en va donc de la fierté et de la responsabilité politico-économique de chaque citoyen québécois pour encourager son économie et ses concitoyens. Développons ensemble la pathologie de l’appartenance pour mieux la redresser à notre avantage. Acheter, c’est voter. Ne votez pas contre vous ! Vive le « Fait au Québec » !