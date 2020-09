Un cas de discrimination?

Hier soir, en écoutant les nouvelles mesures pour contrer la COVID-19, je me suis sentie, encore une fois, discriminée. Je m’explique : je suis catholique pratiquante et je fréquente régulièrement l’église.

Lors du déconfinement, au printemps dernier, les lieux de culte ont été les derniers à rouvrir. Pourquoi ?

Et maintenant, le nombre de personnes à pouvoir se rassembler vient de tomber à 25. Pourquoi ?

Je demande au Dr Arruda et à ceux qui travaillent avec lui à la Santé publique s’ils ont visité une église dans les derniers mois. Je pose la question car, à ma connaissance, les églises sont des lieux où les mesures sanitaires sont suivies scrupuleusement à la lettre, où il n’y a pas d’éclosion et où la superficie permet de garder la distanciation mieux que nulle part ailleurs. C’est vraiment l’endroit public où je me sens le plus en sécurité !

Pourquoi alors réduire à 25 personnes les assemblées ? C’est moins de 10 % de la capacité de la plupart de nos églises !