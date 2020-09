Une institution dépassée

En ces temps difficiles pour beaucoup de gens, le discours du Trône fera l’actualité mercredi.

À l’instar de plusieurs députés, journalistes et personnes ordinaires, je m’interroge sérieusement sur l’incongruité de la fonction de lieutenant ou gouverneur de la reine. D’autant que, à la suite de la lecture de journaux, j’apprends que les plaintes pour harcèlement faites par les employés de Son Excellence la très honorable Julie Payette, 29e gouverneur général du Canada, soulèvent des questions sur le degré de surveillance et de responsabilité à Rideau Hall. Le bureau bénéficie des privilèges de la Couronne et est exempté des lois sur l’accès à l’information.

Est-ce cela, l’équité, la transparence, la reddition de comptes que prônait Ottawa en octobre 2018 ?

Qui aura le courage de demander la dissolution de cette administration obsolète (depuis 1869), très coûteuse (en 2017, 290 600$ par an), aux relents de colonialisme anglais. Et que dire des dépenses éhontées révélées depuis des années faites par — entre autres — des lieutenantes-gouverneures et des gouverneures générales ? S’il faut retravailler la Constitution, eh bien, travaillez mesdames et messieurs les députés et monsieur le premier ministre.

C’est indécent de lire le montant de toutes ces dépenses quand nombre d‘organismes caritatifs et d’OBNL sont en déficit.

Le discours du Trône, la sanction royale, des habitudes inutiles « toxiques ». Le Canada va-t-il enfin grandir ?