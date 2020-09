CHSLD, l’équation inexistante

Ça y est, après des semaines d’incursion en CHSLD, l’équation résidents-soignants-visiteurs n’existe plus. On ne fraye plus à égalité, ni librement. Le droit à la sauvegarde de la santé des plus vulnérables a supplanté les droits individuels, dont celui de demeurer pleinement le fils de, la fille de…

L’expérience entourant les visites en CHSLD n’est donc plus la même depuis l’assouplissement des directives en mai et en juin. Il me semble plus ardu de définir le rôle qu’on peut encore jouer, en tant que membres des familles, alias proches aidants significatifs, dans cet univers devenu une forteresse anti-COVID.

Le plus difficile est ce cons-tant impératif de se distancier d’un être cher pour son propre bien, alors même que la communication verbale n’est plus du tout fluide. Oublions de caresser les épaules de la maman inquiète, qui craint d’être abandonnée ou de mourir seule. Mais alors, que faisons-nous encore là, auprès d’elle ? Il faut apprendre à parler avec nos yeux et à prouver notre affection autrement. Facile à dire.

Aux retrouvailles, après deux mois d’absence forcée, on s’imaginait le pire. À la fin de chaque visite, on repart le cœur lourd, un peu plus orphelins, sans l’impression que notre présence a été salutaire. On en arrive à se demander quelle place on peut encore occuper dans un lieu aussi aseptisé. J’ai écrit cinq lettres à la ministre Marguerite Blais afin de lui faire part des difficultés vécues dans ce changement de rôle. Je n’ai eu droit à aucune réponse, pas même un accusé de réception.

Les membres du personnel sont avant tout des sentinelles. On se surveille mutuellement comme des chiens de faïence ; s’est effritée la complicité d’avant la pandémie. La peur de la contamination est aussi partagée qu’omniprésente, malgré un respect des gestes barrières plus exemplaire qu’à l’extérieur des murs.

Beaucoup de résidents ne comprennent pas à quoi riment tous ces changements bizarres autour d’eux. Ces gens masqués en permanence, qui eux ont le droit de les toucher, de les accompagner partout, mais ces proches hantant leur chambre comme des fantômes, ne les suivant jamais dans le corridor ni au grand salon. Ces visiteurs qui ne savent plus quel vide ils ont à combler.

Comment est-il possible de se convaincre que nous offrons du réconfort quand il faut s’afficher en êtres prudents, hésitants, réticents ? Comment est-ce envisa-geable de croire que l’on pourra accompagner sereinement les dernières heures de vie vers une mort en toute dignité quand on se sent à la fois épiés et mal à l’aise ? Un malaise nous envahit dès l’entrée dans le CHSLD. On se voudrait remplis seulement d’amour et d’empathie, mais on nous dépouille peu à peu de tout notre capital de sympathie.