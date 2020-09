Alors que les tenants de la mobilité active se réjouissent de voir l’aboutissement de la promesse des dernières élections municipales d’aménager le Réseau express vélo (REV) rue Saint-Denis, quelques commerçants continuent de s’opposer à une rue Saint-Denis où il fera maintenant bon rouler, marcher ou s’arrêter pour tous.

Pourtant, la Ville ne fait que remplacer une voie de circulation dans chaque sens par une piste cyclable unidirectionnelle, avec peu de places de stationnement retirées. On invoque la concurrence du commerce en ligne et on confond la notion de commerce de destination pour conclure avec l’illusion que des automobilistes choisissant cet axe pour y transiter à bonne vitesse et sans s’arrêter sont plus rentables que cyclistes et piétons y revenant et pouvant s’arrêter en tout temps pour profiter des commerces et de terrasses apaisées.

Un argument souvent entendu pour remettre en question la pertinence de ces aménagements est « oui, mais en février… », comme si l’année n’était qu’hiver. Dans ce cas, pourquoi la Ville aménagerait-elle parcs, piscines et terrains de balle ? Pourquoi les bars et les restaurants aménageraient-ils des terrasses, sachant que viendra février ?

Déjà que février n’est plus ce qu’il était, désormais pluvieux plutôt que glacial, avec les changements climatiques, en juillet, les terrasses deviendront bientôt suffocantes. Heureusement qu’il y aura février !