Effets collatéraux d’un reconfinement

Depuis quelques jours, le nombre de cas positifs à la COVID-19 ne cesse d’augmenter au Québec, qui montre une tendance à atteindre les 300 cas et plus quotidiennement, si bien qu’un possible reconfinement de certaines régions semble circuler dans les corridors des autorités responsables de la gestion de la crise, à savoir François Legault et Horacio Arruda.

Une décision qui, à mon sens, aurait des effets catastrophiques à bien des points de vue, à commencer par les répercussions psychologiques chez les employeurs et les employés touchés par une telle mesure, eux qui peinent encore aujourd’hui à se sortir des effets du premier confinement, qui a laissé des séquelles qui perdurent. En second lieu, le reconfinement viendrait enrayer davantage une économie fragilisée, qui risquerait de s’effondrer sous le poids de pertes d’emplois désastreuses en pleine période d’une relance économique ardue.

Le gouvernement et la Santé publique possèdent déjà des indices sérieux sur les principales causes qui ont contribué à l’augmentation des cas positifs, notamment certains rassemblements festifs au cours desquels les règles sanitaires n’ont pas été respectées et les manifestations populaires contre le port du masque obligatoire. Des mesures peuvent être prises pour contrer ces récalcitrants, notamment l’octroi de pouvoirs plus coercitifs aux policiers, tels des mandats pour entrer dans les foyers où se tiennent ces rassemblements.

Bref, il m’apparaîtrait incongru qu’une infime partie délinquante de la population l’emporte sur la majorité qui se plie sans grincher aux mesures sanitaires. Conséquemment, MM. Legault et Arruda, frappez là où le mal émerge… Place au gros bon sens !