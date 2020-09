Emilie Nicolas a écrit une chronique dans Le Devoir du jeudi 17 septembre 2020 qui devrait être affichée partout.

Tous les adultes du Québec devraient la lire, puis tous les professeurs et les parents devraient transmettre ce message d’une importance titanesque à leurs élèves et à leurs enfants.

Le Québec se divise…

Plusieurs personnalités connues insultent les gens qui ne portent pas de masque et qui manifestent.

On banalise la confrontation et les insultes ; c’est très néfaste pour la suite des choses. Je porte le masque et, oui, les antimasques me dérangent, mais je ne les insulterai pas.

La chroniqueuse a entièrement raison de dire que d’humilier ne mène nulle part.

Je crois, comme elle, que ce parcours de la COVID-19 que nous suivons tous pourrait donner l’occasion au Québec de se démarquer en prenant un peu de recul et de revoir l’« éducation populaire » et l’« intelligence collective ».

Le gouvernement fait bien son travail de pédagogue durant cette pandémie, mais l’éducation collective devient cruciale quand la soupe commence à déborder.

Avons-nous les réflexes d’une société civilisée ou ceux d’une société qui divise ?

Les gens qui insultent les autres doivent descendre de leurs plateformes de privilégiés et se servir de leur notoriété pour instruire…

Oui, cela demande plus d’efforts et de profondeur. C’est plus difficile.

Le Québec pourrait se démarquer en gardant la soupe sur le poêle sans qu’elle bouille et déborde. C’est un défi de société.

On a beau enlever le clou qu’on a planté dans la planche, le trou créé (l’insulte) y est toujours.