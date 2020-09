Comment repenser l’éducation après la pandémie?

Depuis des décennies, le Mouvement pour une école moderne et ouverte (MEMO) est à l’écoute des familles montréalaises concernant les enjeux en éducation. Bien que les organisations environnementales et le milieu économique réfléchissent aux manières de faire pour le futur en développement durable et en économie, il semble que l’école publique passe à côté d’une occasion inouïe de se rassembler, de revoir ses pratiques et de se projeter dans l’avenir au-delà de la nouvelle normalité en milieu scolaire.

La grande majorité des parents vous le diront, la vie a changé depuis six mois, notamment sur le plan de l’intégration des technologies, de l’engagement parental, de la gouvernance locale inexistante dans nos quartiers, de la mixité sociale et de l’égalité des chances. Nous n’en mesurons pas encore toutes les conséquences. En fait, c’est comme si, collectivement pris dans cette pandémie, nous étions incapables de prendre un pas de recul pour voir le portrait dans son ensemble, mettre en lumière les effets négatifs et, à travers ce déséquilibre, faire ressurgir des effets positifs. Rappelons que plusieurs parties prenantes en éducation demandent depuis des années des états généraux. Plus de 50 ans après le rapport Parent, il est plus que temps de faire le point. Le gouvernement du Québec et l’actuel ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, refusent ce moment de réflexion collective nécessaire pour l’avenir de notre réseau d’éducation.

L’adoption de la loi 40, en février dernier, non seulement a donné plus de pouvoir au ministre, mais elle a surtout fait disparaître la nécessaire concertation locale avec des élus, qui permettrait d’humaniser l’océan bureaucratique. À part le parent qui défend l’intérêt individuel de son enfant, qui défend l’intérêt collectif des élèves ? Qui assure la transparence, la reddition de comptes et la saine gouvernance publique des fameux nouveaux centres de services scolaires ? Qui prend la parole publiquement pour dire qu’une situation n’a aucun sens sans avoir les intérêts de ses membres à défendre ? Et si cette loi qui restructure notre réseau éducatif était une erreur ? Et si cette nouvelle gouvernance en éducation nous éloignait des familles, des élèves, plutôt que de nous en rapprocher ?

Cette pandémie aura fait ressortir les conséquences de la réforme en santé qui nous a malheureusement éloignés des patients, et plus particulièrement de nos personnes âgées dans leurs milieux de vie en CHSLD. Comme membres du MEMO, un organisme qui existe depuis 1987, nous sommes inquiets. Nous nous sommes mobilisés pour un partage équitable (pas égal) des ressources à travers les écoles, nous avons défendu l’importance de la concertation locale comme pilier du changement et de l’amélioration des façons de faire, nous avons maintenu des liens étroits dans nos communautés sachant que l’école seule ne peut pas répondre à tous les besoins des élèves. Nous avons le sentiment que, pour sortir de cette crise, il faut une meilleure cohésion sociale. C’est pourquoi, afin de préserver notre système d’éducation en ces temps de crise, nous réitérons le besoin de faire le point collectivement.