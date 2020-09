Ça sent la fumée?

Difficile de comprendre l’attitude réservée des autorités face à la tendance qui se dessine à la suite de la recrudescence des cas de COVID-19 et l’appréhension d’une possible deuxième vague qu’on annonce déjà pire que ce que nous avons connu au printemps. Les autorités montent le ton et sonnent l’alarme, mais tardent à appuyer leur discours de mesures fermes qui confirmeraient la gravité de la situation.

L’appel du gouvernement à la solidarité et au sens de responsabilité de chacun est louable. Si le message rejoint les convertis, il est en contrepartie très loin de toucher la conscience sociale des « invincibles », des négativistes, des complotistes, des insouciants et des nombrilistes de tous genres… ! […]

Le manque de personnel que le Québec a connu en CHSLD en début de pandémie semble s’être déplacé du côté du personnel infirmier […]. Quand on considère qu’il faut trois ans pour former un(e) infirmier(ère) comparativement aux trois mois de formation accélérée des

préposés aux bénéficiaires, on pressent vite qu’on ne sera pas sortis de l’auberge en cas de deuxième vague…

François Legault est réputé pour être pragmatique et un homme d’action. Sa réserve actuelle à prendre des mesures concrètes dont la fermeté cor-respondrait à l’urgence soule-vée en points de presse me fait penser à la situation où l’on sentirait une odeur de fumée dans une maison et où on se

ferait dire d’ouvrir les fenêtres pour dissiper l’odeur jusqu’au moment où le début d’incendie serait confirmé… ! N’y a-t-il pas de la fumée dans la maison,

M. Legault ?