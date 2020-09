Violence insidieuse

Les récents événements violents qui se sont déroulés dans le Vieux-Montréal ont de quoi inquiéter non seulement les

résidents de ce quartier, mais également ceux des autres secteurs de la ville et des banlieues. […]

La violence ne se manifeste pas seulement par des armes à feu et des bagarres. Il y a aussi d’autres formes de violence plus insidieuses et qui, à la longue, sont vécues par le voisinage comme un comportement agressif. Ainsi, des résidents du Vieux-Montréal racontaient que des véhicules circulaient avec

de la musique tonitruante et un moteur des plus bruyants. Sans compter les excès de vitesse et la conduite dangereuse de plusieurs conducteurs. Ces problèmes se vivent également dans notre quartier à Laval. Jour et nuit, nous entendons constamment des véhicules (autos, motos, camions) pétarader et rouler très vite dans les rues de notre quartier. Et il ne s’agit pas d’un cas isolé, il y a en beaucoup et de plus en plus. Alors, que peut-on faire ? Les forces policières ne possèdent peut-être pas d’outils législatifs efficaces pour contrer ce type de phénomène ou ils n’ont pas suffisamment de ressources ? Est-ce qu’il y a un manque d’éducation, de sensibilisation ? En fait, comment faire comprendre à ces conducteurs que le bruit et la vitesse affectent la qualité de vie de leurs voisins et des citoyens en général ? On n’a probablement jamais fait prendre conscience aux conducteurs des effets néfastes causés par le bruit excessif de leur musique et de leur moteur sur le voisinage. Ni non plus que l’on met en danger la vie des autres et la sienne à rouler si rapidement.

Il serait peut-être temps pour les autorités concernées de passer à l’action pour le bien-être des citoyens.