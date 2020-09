Chronique d’une cégépienne qui travaille au service à la clientèle en temps de COVID-19

Mardi matin, vers 6 h, une altercation dans un Tim Hortons local. À quel propos ? Le port du masque, évidemment ! Le client, indigné qu’on lui demande de porter le masque correctement, nous lance des injures que nous ne méritons pas. En tant qu’étudiante de deuxième année au cégep, je jongle entre les cours en ligne, en plus de travailler 20 heures semaine au service à la clientèle. Ne vous y trompez pas, j’adore mon travail et l’aspect social qu’il m’apporte, habituellement. Mais ce matin, je suis fatiguée, je me suis réveillée à 4 h 20 pour mon quart de travail qui débute à 5 h. À 9 h 30 ce matin, j’ai un cours de chimie organique, suivi d’un cours d’électricité, de psychologie et finalement de littérature anglaise. Mon cégep est en ligne à 100 % et je n’aurai probablement pas la chance de rencontrer mes professeurs cette session-ci. J’avoue, il est difficile de saisir tous les concepts scientifiques derrière mon ordinateur dans ma chambre, mais je comprends que tout le monde a dû s’ajuster. Mais je suis fatiguée, fatiguée de voir que ce n’est pas tout le monde qui fait les efforts pour que ça change, j’aimerais pouvoir sortir davantage que mon parcours de 3 kilomètres dans mon quartier, mon travail, et les jours où je vais à l’épicerie, mais ce n’est pas possible. Ce n’est pas possible parce qu’il y a toujours des gens qui ne se plient pas aux recommandations, qui ne portent pas leur masque correctement. J’aimerais pouvoir rencontrer mes professeurs à la prochaine session, j’aimerais pouvoir aller au cinéma, m’asseoir à côté de mes amis, mais je ne sais pas si c’est possible pour tout de suite. En attendant, je porte mon masque, je suis les recommandations et j’espère que la situation change positivement. C’est la nouvelle normalité de porter un masque, ne soyez pas frustré qu’on fasse notre travail en vous demandant de le porter correctement, et soyez conscients que la situation dure à cause des citoyens qui ne comprennent pas le but de ces mesures et qui agissent en conséquence. Si vous êtes contre, s’il vous plaît, restez chez vous. Sinon, portez-le et portez-le comme il faut s’il vous plaît. Protégez les plus à risque. Prenez soin de la communauté pour qu’on puisse voir la fin.