«La COVID-19, ça n’existe pas»

Voilà une bien étrange affirmation. La logique derrière cette affirmation ferait rire si elle apparaissait dans la bouche d’un humoriste, comme on rit de la logique créatrice de l’enfant qui affirme : « Le père Noël ne passe pas par la cheminée, car il serait tout sale, il a un passe-partout qui lui permet d’entrer dans toutes les maisons. » Mais on ne rit pas lorsque cette affirmation vient d’un adulte instruit et sain d’esprit. Et on s’inquiète lorsqu’elle devient le cri de ralliement des adeptes d’une théorie du complot.

Lorsque je demande à celui qui me fait cette affirmation, un professionnel détenteur d’un diplôme universitaire, si on a inventé les 894 317 décès de la COVID-19 dans le monde en date d’aujourd’hui, il me répond que ces personnes sont mortes de cancer ou d’une autre maladie connue. Illogique, direz-vous ? Non. La logique d’un croyant. Lorsqu’une croyance s’est installée dans l’esprit d’une personne, elle devient indélogeable, imperméable aux faits contradictoires. Et elle est aussi contagieuse que la COVID-19 dans certains milieux.

Vous avez besoin de comprendre ? Moi aussi. Mais pour y arriver, nous avons une difficulté majeure. Elle a été énoncée par le philosophe Thomas Nagel, qui disait à ceux qui voulaient comprendre le monde d’une chauve-souris qu’il faudrait répondre à cette question, ce qui est impossible pour un humain : « Quel effet cela fait d’être une chauve-souris ? » Pour comprendre le monde de mon interlocuteur, de Donald Trump ou de toute autre personne pour qui les faits sont un brouillard qui les empêche de voir leur réalité, il nous faudrait comprendre « quel effet cela fait d’être cette personne ». Ce n’est guère plus facile que pour la chauve-souris, mais comme nous faisons partie de la même espèce Homo sapiens, nous y allons de nos hypothèses pour expliquer sinon la logique, du moins le motif sous-jacent à ces affirmations qui étonnent chez un adulte apparemment sain d’esprit.

Les hypothèses ne manquent pas. J’en ajoute une. Je me demande si la peur de la mort ne serait pas sous-jacente au besoin de nier la COVID-19. Depuis que l’espérance d’un paradis céleste s’estompe dans nos sociétés, on voit naître l’espoir d’un Homo Deus (credo du transhumanisme) qui, débarrassé de son animalité, pourrait vivre éternellement. Lorsque je reverrai mon interlocuteur, je lui demanderai s’il n’est pas aussi un adepte du transhumanisme.