L’expertise de Joanne Liu

« Nul n’est prophète… » et « Mieux vaut tard que jamais ! »

La suite connue du premier proverbe s’applique bien au manque de classe avec lequel les autorités du ministère de la Santé ont réagi à l’offre de services de la Dre Liu au plus fort de la première vague de la pandémie ! Une décision aussi incompréhensible qu’aberrante et dont on ne sait trop si elle est le reflet d’un manque de vision, d’une étroitesse d’esprit, d’une erreur de jugement ou, pire encore… d’un joyeux mélange des trois !

Dans un ministère devenu synonyme de monstre de bureaucratie, les responsables de cette aberration n’ont pas été identifiés, ne se sont jamais expliqués et, rien de rassurant, sont sans doute toujours en poste ! Et encore plus gênant pour les auteurs de cette bourde : la reconnaissance de l’expertise de la Dre Liu vient maintenant de l’Organisation mondiale de la santé, qui fait partie des 11 sommités mondiales qui formeront le comité d’enquête sur la réponse de l’OMS à la pandémie. Cherchez l’erreur !

Souhaitons que le ministre et les bonzes du ministère de la Santé fassent amende honorable, car pour la suite des choses, « mieux vaut tard que jamais » !