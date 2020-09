Les Rose et le PQ

Francine Pelletier, dans sa chronique du Devoir de mercredi, le 9 septembre 2020, touche une cible que peu de politiciens et de philosophes contemporains pensent même de souligner, malheureusement. La vraie question actuelle est « pourquoi » faire un pays plutôt que de parler du « comment » faire un pays… ce que la journaliste décrit comme la tuyauterie et la plomberie du mécanisme. Son raisonnement est logique. Les Rose « vivaient » leur misère, « voyaient » les injustices au quotidien et ils ont décidé d’agir. Le fils cinéaste démontre habilement ce qui habitait son père. Francine Pelletier souligne habilement à son tour que rien n’habite le Québécois aujourd’hui pour le motiver à construire un pays, son pays.

Le Québécois contemporain est vide… rien ne l’habite. René Lévesque était surtout un incroyable pédagogue, Lucien Bouchard aussi. Ces hommes qui parlent, enseignent et orientent les peuples sont rares.