Des masques jetables partout

Ces temps-ci, on trouve des masques n’importe où : dans la rue, sur les trottoirs, dans les sentiers. J’en ai même trouvé un dans mon bac de matières compostables. J’ignore d’où il provient, mais c’est bien ce masque qui a fait déborder le bac !

Ce n’est pas parce que les masques sont jetables qu’on peut les jeter n’importe où. J’imagine qu’on s’attend à ce qu’ils prennent le bord des poubelles, mais ce sont des milliers, des dizaines de milliers, des millions de masques de plastique et de coton dont on se débarrasse. Notre environnement qui n’en peut plus se voit contraint d’absorber ce choc supplémentaire, au moment même où les gens s’achètent de gros chars pour ne pas avoir à utiliser le transport en commun, au moment même où l’on produit plus de déchets de plastique que jamais, où les gens se débarrassent à la moindre occasion de toutes sortes de biens (meubles, vêtements et accessoires divers) que nous considérions, dans mon enfance, comme précieux.

Personnellement, je ne vois plus comment nous allons nous en sortir si nous continuons — puisque nous continuons — à occuper sur terre de plus en plus d’espaces que nous rendons inhabitables pour tout être vivant. La terre n’est qu’une île : cette île fait de la fièvre et s’étouffe de plus en plus à cause de l’industrie humaine. Ceux qui le nient sont des imbéciles, des rêveurs ou des menteurs.

Je me trompe ? Comme j’aimerais que ce soit le cas !