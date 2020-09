Mais où est donc cette ville sans trafic?

Depuis notre tendre enfance, on les a vues dans les pubs qui ont entrecoupé nos émissions de télé. On nous les a présentées dans des paysages éblouissants où elles traversent les forêts, grimpent les montagnes et franchissent les rivières, canot sur le toit. On les a également retrouvées dans une ville moderne, propre et sans le moindre trafic.

Mais où est donc cette ville ? Quelqu’un l’a-t-il déjà vue ? Ainsi, on nous répète que l’automobile est plus qu’un moyen de transport, c’est l’expression de notre personnalité. Elle expose notre statut social. Elle incarne notre liberté, elle est symbole de notre fierté. C’est un besoin, un privilège, que dis-je ? Un droit ! Elle calme nos angoisses existentielles ; elle nous grossit dans cet univers où l’on est infiniment petit. Pourtant, l’an dernier, nous étions des millions dans les rues à marcher pour le climat, suivant une prise de conscience à l’échelle planétaire. On ne peut plus le nier : notre chère Terre, on est en train de la cochonner, pas à moitié.

Oubliez la voiture électrique, elle ne pourra nous sauver étant donné l’énorme pollution engendrée par la fabrication des piles, ça ne fait que délocaliser le problème. Dans ce contexte, réduire notre dépendance à l’automobile est impératif, mais trop peu de gens sont prêts à faire des efforts en ce sens. D’ailleurs, on observe en ce moment une forte résistance lorsqu’il s’agit de céder une maigre part de la route au profit de la mobilité durable. Ceux qui préfèrent vivre dans le déni continuent à tourner en rond à la recherche d’une ville sans trafic.

Réaliseront-ils la supercherie des pubs télé tournées en circuit fermé ? La réalité, c’est que la route, on doit la partager.