Pour une nouvelle agence de crédit toute québécoise

Dans l’édition du 27 août dernier, Le Devoir rapportait que les agences de crédit considèrent que la complexité de la mise en place d’un verrou sur le dossier de crédit pourrait prendre environ deux ans et que cela occasionnerait d’importants coûts additionnels. L’agence TransUnion estime même que l’application d’un gel des dossiers de crédit pourrait lui coûter des millions de dollars. Equifax abonde dans le même sens. Toujours selon ces agences, la mise sur pied d’un verrou comporterait de multiples enjeux technologiques et cette fonctionnalité n’existe pas ici, mais existe aux États-Unis.

Alors, pourquoi ne pas développer une nouvelle agence de crédit toute québécoise qui, avec les cerveaux et la technologie disponibles ici, pourrait mettre en place un tel verrou en moins d’un an tout en assurant la gratuité aux consommateurs ? Par ailleurs, le projet de loi 53 doit introduire la possibilité pour le consommateur de choisir l’agence qui évaluera sa capacité de crédit et non seulement les institutions financières. De cette façon, une toute nouvelle agence québécoise de crédit pourrait atteindre la rentabilité selon un volume important de requêtes de la part de Québécois.