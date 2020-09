Déboulonnages, censure et oublis historiques

Le récent déboulonnage de la statue de John A. Macdonald au square Dorchester m’a fait réfléchir quant au choix des figures historiques que l’on représente sur l’espace public. S’il faut condamner tout acte de vandalisme, peut-être que celui-ci pourrait être l’occasion de repenser le square Dorchester. En plus de restaurer la statue de John A. Macdonald, pourquoi ne pas mettre juste en face une statue de Louis Riel ? Rappelons que ce dernier a été pendu sous l’ordre du premier premier ministre du Canada. La symbolique d’un tel geste serait d’autant plus forte, qu’on rappellerait le massacre des Métis dans l’Ouest et les débats qui ont lieu au Québec quant au sort de Riel. Il ne faut pas oublier que Louis Riel a fait une partie de sa scolarité à Montréal.

La vague de déboulonnages de statues m’inquiète grandement. Le problème de ces actes de des-truction et de censure réside dans le fait que l’on contribue à oublier des parties de notre histoire collective. C’est essentiellement de la « cancel culture ». Or, il est important de se souvenir de tous ces personnages historiques, autant pour leur contribution que pour les atrocités qu’ils ont commises. En déboulonnant ces statues « problé-matiques », c’est comme si l’on voulait effacer cette partie sombre de notre histoire pour la réécrire. Pourtant, il s’agit d’un devoir de mémoire de ne pas oublier tout ce qui a été fait. Il faut que notre regard sur ces figures évolue aussi, il ne suffit pas de simplement les placer sur un piédestal et d’être en constante admiration devant elles ; il faut développer un regard critique.

Si Macdonald est un des pères de la Confédération et le premier premier ministre du Canada, qu’il a contribué au développement politique et économique d’un pays naissant, il faut se rappeler à quel prix celui-ci s’est construit : la dépossession et la mise en marge des Autochtones par la Loi sur les Indiens (1876), le massacre des Métis (1885), pour ne citer que ces exemples.

Il y a d’ailleurs un précédent bienconnu dans le Vieux-Montréal, où l’on retrouve face à face l’amiral britannique Nelson et l’officier français Vauquelin. L’Histoire ne doit pas être seulement celle racontée par les conquérants.