Hannah Arendt (1906-1975) fut une politologue, philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine. Son ouvrage le plus célèbre est sans doute Les origines du totalitarisme,qui se compose de trois tomes : « L’antisémitisme », « L’impérialisme » et « Le totalitarisme », que je viens de relire. Dans ce dernier tome, elle écrit notamment : « Le sujet idéal du régime totalitaire n’est pas le nazi ou le communiste convaincu, mais les gens pour lesquels la distinction entre fait et fiction (c’est-à-dire la réalité de l’expérience) et la distinction entre le vrai et faux (c’est-à-dire les normes de la pensée) n’existent plus. »

Il n’y a qu’à regarder vers le sud et vers son président, lequel en moins de quatre ans a déjà dépassé les 20 000 informations fausses ou trompeuses, selon le Washington Post, pour s’inquiéter pour l’avenir de notre si puissant voisin. QAnon, une mouvance constituée de partisans de Donald Trump, avec ses fabulations complotistes, lesquelles reprennent entre autres les thèmes de campagne de Donald Trump, est une autre source d’anxiété, d’autant plus que Trump reconnaît publiquement qu’il prise la vénération témoignée par cette mouvance. Hélas, malgré son avance dans les sondages, rien ne garantit que Joe Biden sera élu le 3 novembre prochain en tant que 46e président des États-Unis. Il y a de quoi être inquiet…