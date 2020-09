Qu’est-ce qu’un monument?

Un monument n’est-il pas généralement une façon de glorifier et d’immortaliser, à l’aide de sculptures à grande échelle, des personnages particuliers, souvent des héros militaires ou politiques populaires à une époque, dont des dictateurs qui ont commis des crimes contre l’humanité ?

Cela me rappelle un poème très à propos, Ozymandius de Percy Bysshe Shelley, dans lequel un énorme monument en hommage à un dictateur sur une vaste contrée repose en pièces devant son empire en ruines.

Il n’y a pas de monument aux milliers de victimes des écoles résidentielles de sir John A. Macdonald. On retrouve en fait bien peu de monuments en hommage aux opprimés de l’histoire humaine, mais bien des monuments pour leurs oppresseurs.

Certains seront peut-être surpris d’apprendre que nos monuments les plus importants ne sont pas ces ressemblances inertes, mais plutôt nos forêts et nos espaces naturels vivants. Là encore, une bien trop large part de ces systèmes vitaux essentiels à notre survie est détruite chaque année.

En ces temps de pandémie, la destruction des forêts à l’échelle planétaire et la capture des animaux sauvages pour le commerce de leur viande augmentent d’autant la venue d’autres pandémies.

Il ne fait aucun doute que les monuments qui méritent le plus notre attention sont nos espaces naturels, nos forêts et nos milieux humides. On peut si facilement l’oublier lorsque l’on se concentre sur des monuments inanimés.