Toujours «niet»!

Comme d’habitude, lorsque le gouvernement russe est pris les « culottes baissées », il nie ; il n’a donc rien à voir avec l’empoisonnement de l’opposant Navalny. Il répond sans aucune gêne que lorsque cet homme était dans un hôpital russe, les médecins n’avaient trouvé aucune trace de poison. Il faudrait donc croire le gouvernement Poutine !

Le gouvernement allemand est catégorique : Navalny a été empoisonné avec un agent neurotoxique « de type Novitchok » que seuls les Russes produisent et détiennent. Mais Poutine a une clef de taille, soit le fait que son gouvernement construit un gazoduc destiné à approvisionner l’Europe, notamment l’Allemagne, en gaz. Le gouvernement allemand, les autres pays de l’Union européenne et même les États-Unis ont condamné l’attentat chimique commis par les Russes. Mais au-delà de ces belles paroles, qu’arrivera-t-il ? Poutine et ses sbires continueront-ils à agir impunément, ce qu’ils font depuis plusieurs années en Russie et hors de celle-ci ? Et peu importent les sanctions économiques contre elle. Ne comptons pas dans cette affaire sur Donald Trump pour jouer du muscle avec son ami Poutine…