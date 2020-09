Montréal, tu m’inquiète!

En tant que septuagénaire née à Montréal, ma ville me cause bien des soucis. Dans mon quartier, les pistes cyclables se multiplient : Boyer, Châteaubriand, Christophe-Colomb et maintenant l’autoroute pour vélos sur Saint-Denis. Si j’avais 30 ans, j’applaudirais peut-être à ces initiatives, moi qui, adolescente, ai adoré faire de la bicyclette. À l’époque, on munissait son vélo d’une clochette et d’un rétroviseur et on devait payer une quinzaine de dollars pour l’immatriculer.

Je m’inquiète quand je vois la belle rue Christophe-Colomb amputée. Une ambulance ou un camion de pompiers circuleront où pour aller porter secours ? Les autos ne pourront plus se tasser vers la droite ! Et que feront mes amis en fauteuil roulant qui utilisent le transport adapté ? Plus question désormais de les conduire devant l’adresse demandée à cause des pistes cyclables ; on les laisse donc au coin d’une rue. Même chose pour les taxis. L’autre jour, ignorant la signalisation, un cycliste a tourné sans tenir compte d’une dame âgée qui traversait la rue. Mon cri a stoppé la dame qui autrement se faisait ramasser par le cycliste qui filait à vive allure.

Montréal tourne le dos aux personnes vieillissantes ou démunies physiquement.