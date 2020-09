La démocratie américaine, une ploutocratie populiste

Selon le credo américain, qui veut peut. Tout citoyen américain peut, s’il est prêt à y mettre les moyens, devenir président de tous les Américains.

La mobilité sociale serait sans limites et non entravée par des classes sociales. D’où le peu d’intérêt pour les idées marxistes et socialistes.

Or, le critère ultime de la réussite sociale, c’est de devenir riche et puissant prétendument dans le dessein d’en faire bénéficier la communauté ; peu importent les moyens utilisés pour le devenir, le meilleur étant de devenir un entrepreneur.

Or, pour réussir, il faut déjà pouvoir disposer d’un minimum de moyens matériels, financiers et intellectuels.

Ce que l’on observe dans la réalité, c’est plutôt une mobilité sociale « sur invitation » ; sélective. Des plafonds existent et limitent a priori le potentiel de différentes catégories et classes d’individus comme les femmes, les Autochtones, les Afro-Américains, les « ethniques » et tutti quanti.

Le monde des affaires y forme une classe (élite dirigeante) qui se reflète dans le politique. Un homme pauvre ne peut désormais plus dans les faits devenir président.

Enfin, les églises et les sectes servent de refuge à ceux qui n’ont plus espoir, au cours de leur vie terrestre, de vivre le credo américain et de devenir riches et puissants.

In God we trust !