Artistes sous la guillotine

Un peu partout sur la planète, on déboulonne et on saccage des sta-tues. Qui a réalisé ces sculptures ? Des artistes… Leur travail massacré. Leur nom presque jamais évoqué. Ces hommes et ces femmes n’existent plus… Est-ce que ces artistes ont partagé les convictions des célébrités mises sur un piédestal ? Quelle était la nature des liens entre ces artistes et leurs modèles ? Dans leur esprit, s’agissait-il de rien d’autre que d’un banal travail alimentaire ?

Dans certaines villes, on pose des textes mentionnant les fautes attribuées aux personnages historiques contestés près de leur monument. Ou encore on demande à des artistes contemporains de créer des œuvres en réponse à celles honnies. Ne s’agit-il point d’une avenue davantage productive ?

Plutôt que l’absence de ces monuments dans l’espace public, pourquoi ne pas maintenir leur présence ? On pourrait ainsi se souvenir que des erreurs ont été commises, que des crimes ont été perpétrés, que du sang a été versé et que des âmes ont été détruites. Surtout, cela nous donnerait l’occasion de crier à l’unisson deux mots : plus jamais…