Il y a quelques heures, j’ai assisté à la projection du film Les Rose, réalisé par Félix Rose, le fils de Paul Rose. Ce film documentaire est avant tout un témoignage bouleversant de sincérité de Jacques Rose, frère de Paul. Un film d’une grande humanité. L’inébranlable complicité entre les deux frères est touchante, le stoïcisme de leur mère est impressionnant, la famille Rose est attachante tant par sa sincérité que par sa solidarité. Le réalisateur a eu l’intelligence d’étayer les propos de Jacques Rose par des documents d’archives témoignant de la domination de l’élite anglophone de l’époque sur le « Canadien français » dont l’asservissement enrichissait la classe gouvernante. Nous revivons au fil du documentaire des épisodes éloquents du mépris de l’establishment des années 1950-1960 à l’endroit des petits salariés.

À ceux et celles qui avant même de voir le film manifestent leur désaveu d’un documentaire élevant au rang de héros des hommes qui ont « tué de sang-froid », je dirai que cette prétendue violence exprimait avant tout l’impuissance d’ébranler un système injuste et inhumain autrement que par des gestes extrêmes et non souhaités. Paul Rose n’avait rien d’un terroriste ni même d’un révolutionnaire ; c’était un homme épris de justice sociale prêt à être emprisonné (il l’aura été dix ans) pour améliorer le sort des « petites gens », de ses frères.

Pour moi, la violence qu’il faut se rappeler est celle qu’ont subie des ouvriers dans des usines aux conditions de travail inhumaines, dans le mépris que les hommes politiques leur ont fait sentir dès qu’ils revendiquaient démocratiquement des droits fondamentaux. C’est aussi la violence répétée et calculée à l’endroit de comités de citoyens dans des quartiers défavorisés pour tuer dans l’œuf la volonté de s’en sortir chez ces militants. Il faut voir ce film documentaire, dont la valeur humaine et historique est indéniable.

Étrangement, je suis sorti de la projection avec un sourire au cœur et, en y repensant, il me venait d’une sorte de solidarité qui ressemble à de l’espoir.