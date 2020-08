Adieu rue Saint-Denis

Il y a un an, j’écrivais à la mairesse et aux médias pour m’opposer au charcutage de la rue Saint-Denis par le projet (mauvais) REV, mais sans succès puisque nous y sommes. Le principal argument contre, à mon avis, est que dès maintenant, à longueur d’année et de façon permanente, on va amputer de 50 % la capacité de cette seule artère nord-sud au centre de l’île à circulation à peu près fluide. Une décision improvisée et dénuée de toute logique. Et ce, dans le seul but de faire passer la portion de déplacements urbains par vélo à 15 % du total dans… 10 ans. C’est un peu beaucoup se tirer dans le pied sur les plans économique et environnemental. On veut une circulation apaisée, on l’aura ; ce sera du pare-chocs à pare-chocs avec son lot de frustrations, de retards de toutes sortes et de pollution sensiblement accrue qui en résulteront. La mairesse semble déterminée à aller de l’avant malgré le concert de protestations, quitte à ne gouverner que pour une minorité et à ignorer une donnée de base comme le fait que notre hiver dure cinq mois, pendant lesquels les autres véhicules à deux roues (moto et Bixi), pourtant bien éclairés eux, sont rangés. Espérons un sursaut de bon sens.