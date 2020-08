Haro sur l’exploitation sexuelle des mineurs!

Le magnifique et pertinent travail qu’effectue la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, dirigée par le député Ian Lafrenière avec une équipe de partenaires de différents partis dont la couleur politique est demeurée au vestiaire, mérite notre grande admiration. Ces gens sont tous motivés par un humanisme sans limites et pur afin d’éradiquer ce fléau social ! Cette commission, souhaitons-la efficace, ouvre une fenêtre sur un monde aussi réel que triste et désolant.

Mais que se passe-t-il dans la tête d’un client doté, supposément, d’une intelligence et de valeurs humaines pour exploiter et détruire la vie de jeunes filles ou de jeunes garçons ? Besoins et désirs effacent tout ! Comment les scrupules des clients peuvent-ils disparaître en une fraction de seconde pour que ceux-ci deviennent sciemment obsédés à travers une kyrielle de raisons ? Pour sa part, le proxénète est un pauvre baudet, inhumain, maître manipulateur qui représente ce qu’il y a de plus minable et dégradant dans la société ! Un termite social !

La Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs prendra, je l’espère, le taureau par les cornes pour diminuer en majeure partie l’exploitation ciblée des mineurs. Il sera alors primordial d’établir des mesures coercitives avec des ressources ambitieuses pour décourager toutes les possibilités de prostitution et de récidives. Je préfère de beaucoup la prévention à la répression. Les victimes ont droit à une vie heureuse et noble !