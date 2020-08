L’intérêt de suivre la politique américaine

La convention démocrate s’est déroulée la semaine dernière et celle des républicains a lieu cette semaine. Je trouve important d’y jeter un coup d’œil attentif, car cela me permet d’observer à distance la dynamique entretenue entre ces deux grands partis politiques.

L’amplification du contexte, des moyens et des enjeux, si on les compare aux nôtres, me permet de constater plus aisément les travers inhérents aux débats partisans.

Mauvaise foi, aveuglement volontaire, désinformation, instrumentalisation, propagande, diabolisation, stimulation de l’anxiété utilisée jusqu’à plus soif, sont plus évidents vus de l’extérieur.

Ce qui se passe chez nos voisins du Sud est instructif dans la mesure où cela permet d’y détecter les défauts qui pourraient être inscrits dans nos propres débats, notamment sur les sujets « sensibles » qui divisent, tels la souveraineté du Québec, la langue, l’intégration des immigrants, l’accueil des réfugiés, les rapports entre le groupe majoritaire et les minorités, notre réponse devant les dérèglements climatiques, etc.

Pour ce qui est de la campagne électorale des Américains, je m’attends à un feu roulant d’occasions pour apprendre à être un citoyen plus averti et moins complaisant.