Le pistage cellulaire: un pétard mouillé

Le Québec vient d’annoncer qu’il n’ira pas de l’avant avec le déploiement d’une application de suivi de la COVID-19 par téléphone cellulaire. C’est bien. Mais en évoquant le doute quant au respect des informations personnelles, il le fait pour la mauvaise raison ; ce type d’application comporte un vice technique de base.

En quelques mots, toutes ces applications utilisent le protocole de communication Bluetooth. Mais : 1) il est bien documenté que le risque de propagation dépend de la distance entre une personne saine et une personne contaminée et de la durée de cette proximité ; 2) le risque est faible, voire inexistant, à une distance supérieure à, disons, trois mètres ; 3) la technologie Bluetooth a été conçue pour permettre une communication numérique sur de faibles distances (quelques dizaines de mètres), nullement pour mesurer une telle distance avec la précision ou la fiabilité requise ; 4) cette distance, si on cherche à l’inférer (indirectement, donc) de la force du signal reçu, sera nécessairement sujette à des erreurs considérables qui dépendent du milieu et de sa géométrie, avec l’occurrence de phénomènes qui relèvent de la propagation électromagnétique : atténuation, réfraction, réflexions multiples. Ces incertitudes ne peuvent être réduites, comme on pourrait espérer le faire par intelligence artificielle, car elles sont sensiblement contextuelles ; 5) on peut — on DOIT — donc anticiper qu’elles produisent un grand nombre de fausses alertes, laissant entendre qu’il y a contamination, alors qu’il n’en est rien. Cela conduira rapidement à leur discrédit et à la confusion logistique.

De nombreuses équipes, au Canada et dans plus de 40 autres pays, ont travaillé à développer ou à déployer de telles applications. Sans résultat probant. Cet effort, bien intentionné, mais inutile, a suscité de nombreuses discussions éthiques sans que les intervenants réalisent, au départ, que leur principe fonctionnel était irrémédiablement vicié.