Diane Guilbault, une grande perte pour le mouvement des femmes

Une voix importante s’est éteinte à l’aube du 21 août dernier. Celle de Diane Guilbault, femme engagée et mobilisatrice hors pair.



Analyste éclairée des rapports sociaux entre les sexes, elle a milité sans relâche pour la justice sociale et la cause des femmes. Présidente de l’organisation PDF Québec (Pour les droits des femmes du Québec), depuis novembre 2017, Diane Guilbault poursuivait un objectif : l’égalité pour toutes les femmes, d’ici comme d’ailleurs.

Excellente communicatrice, elle aimait les débats et ne ménageait aucun effort pour construire des argumentaires afin de faire reconnaître la dignité et les droits des femmes. Fine analyste, douée d’un sens politique peu commun, elle savait, devant des orientations ou des décisions, repérer les risques et les reculs potentiels pour les femmes, même lorsque ceux-ci étaient habilement dissimulés dans des discours prétendument progressistes. Discuter avec Diane, ou l’écouter commenter un texte était un véritable bonheur intellectuel. Son sens de l’humour ajoutait au plaisir d’échanger avec elle. Elle nous manquera, mais son souvenir continuera à nous inspirer dans la lutte pour un monde meilleur, un monde plus juste.