Des amendes s’imposent, et vite

Tous ont un masque dans le métro. Sauf que tous ne le portent pas ou ne le portent pas adéquatement. La tolérance et la pédagogie ont atteint leurs limites. Il est grand temps que la STM impose des amendes aux récalcitrants et que des inspecteurs circulent dans les wagons du métro pour faire respecter le règlement relatif au port du masque, qui doit couvrir le nez et la bouche. Pourquoi plus de 97 % des utilisateurs devraient-ils se plier à cette règle, alors qu’une minorité met en jeu notre santé ?