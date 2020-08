Sur le mandat de la commissaire à la santé et au bien-être

Le gouvernement du Québec a confié à la commissaire à la santé et au bien-être le mandat de faire la lumière sur la gestion de la crise de la COVID-19 dans les foyers de soins et de vie pour les aînés, notamment les CHSLD. Ce mandat est pertinent, car il y a eu de nombreux problèmes de gestion, mais il est incomplet. Il ne permet pas de cerner la cause première de ces problèmes de gestion, qui est l’objectif que le gouvernement s’est donné dans sa lutte contre la COVID-19.

L’objectif a été d’aplanir la courbe de la maladie pour protéger les capacités du système de santé. Le Dr Arruda l’a rappelé à de très nombreuses occasions lors de ses conférences de presse et parfois avec des gestes frappants.

Le gouvernement du Québec a pris rapidement les mesures de confinement parmi les plus rigoureuses et il a atteint son objectif : la courbe a été aplatie et le débordement dans le système de santé a été évité.

Les maisons de soins et de vie et les CHSLD sont demeurés dans l’angle mort de la préparation du plan d’action pour faire face à la pandémie, avec les conséquences que nous connaissons : 5730 décès, un bilan par million d’habitants parmi les plus élevés des pays développés, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec.

Espérons que notre gouvernement se donnera comme objectif pour préparer sa réponse à la deuxième phase de la COVID-19 d’aider tous les Québécois à protéger leur santé, leur revenu et leur qualité de vie.