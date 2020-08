Le rôle des terres agricoles

Après avoir bravé notre peur du coronavirus, je suis allé au cinéma pour la première fois depuis plus de quatre mois. Le choix de mon film fut particulièrement au cœur de l’actualité. Au nom de la terre est un drame insoutenable. C’est un film coup de poing dans l’univers du monde paysan. Le sujet traite de l’industrialisation des terres agricoles. Les acteurs sont émouvants et bien campés. Rufus joue son rôle de père impitoyable d’une façon parfaite. L’acteur principal, Guillaume Canet, joue juste le rôle d’un homme entêté qui s’enfonce dans un gouffre financier et aboutit au bout de l’enfer. Par-delà ce drame familial, ce film dénonce l’industrialisation qui chamboule l’harmonie du petit paysan.

En ces temps de pandémie, il est impératif de claironner haut et fort que nos terres agricoles ont été défrichées pour nourrir nos familles de proximité. L’appât du gain dans ce domaine peut mener à la destruction des paysans et de nos belles terres nourricières. À la suite du visionnement de ce film qui témoigne d’une histoire vécue, il m’apparaît inconditionnel de viser une production agricole à échelle humaine et de bannir autant que faire se peut les pesticides et insecticides qui nous tuent à petit feu. Il est souhaitable de nous diriger vers une souveraineté alimentaire en développant des marchés de proximité.