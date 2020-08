«Le va-t-en-guerre!»

Saisie de pétrole iranien en route pour le Venezuela ; la confiscation de la cargaison de quatre navires-citernes qui volaient au secours du gouvernement autoritaire Maduro annonce des préparations militaires américaines. La cible, non pas l’Iran, un peu trop coriace même pour un adversaire comme l’Amérique de Trump, mais plutôt l’impopulaire gouvernement de Caracas, dont le peuple déjà mis à genoux économiquement par les sanctions internationales attend son libérateur.

La mise en scène se déroule au pas de charge, novembre approche : premier acte, présentation des acteurs terroristes d’Iran et du pas trop démocratique Venezuela ; deuxième acte, sanctions et représailles ; troisième acte, nous y sommes, la guerre éclair, puis pacification et installation d’un gouvernement ami. Enfin, l’épilogue, un président mal aimé ayant joué sa dernière carte, son peuple un moment soudé derrière son commandant en chef, qui peut enfin se présenter devant son électorat avec sa totale victoire. Quoi de mieux pour flatter l’orgueil américain ?