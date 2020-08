Le secteur du spectacle aura besoin de plus qu’une consultation

On apprenait récemment dans les lignes du Devoir que « le ministère du Patrimoine canadien a entamé une consultation auprès des organismes culturels […] pour évaluer leurs besoins au terme de cinq mois d’une pandémie qui les a très durement touchés ». Dans le même article, le ministère s’appuyait sur les données de l’enquête canadienne sur la situation des entreprises pour quantifier les impacts de la pandémie en date du mois mai.

On peut se réjouir du fait que le ministère consulte à la fois les organismes culturels et les données de Statistique Canada. Cela dit, il faudra plus qu’une consultation ponctuelle et une enquête occasionnelle pour suivre de façon précise l’évolution de la situation dans le temps — et y répondre de façon appropriée. Comme l’article du Devoir le mentionnait, les organismes du secteur des arts, des spectacles et des loisirs ont été particulièrement touchés pendant les premiers mois de la crise. Les choses ne se sont guère arrangées selon les plus récentes statistiques de l’Enquête sur la population active. Alors qu’on observe une reprise de l’emploi dans la quasi-totalité des industries en juillet, celle des arts, des spectacles et des loisirs demeurent au fond du baril. L’industrie détient désormais le triste record du taux de chômage le plus élevé, à 20,7 % (données non désaisonnalisées). Qui plus est, les personnes qui y occupent toujours un emploi ont travaillé en moyenne 18 % moins d’heures qu’à la même période l’an passé. Les compagnies en arts de la scène sont particulièrement dévastées. Le nombre total d’heures travaillées y est 63 % inférieur aux niveaux d’avant la COVID.

À l’heure où le gouvernement fédéral adapte et réduit de façon progressive ses mesures de soutien d’urgence, il convient de souligner — statistiques à l’appui — que l’industrie du spectacle est encore loin d’avoir entamé une réelle reprise. Si le ministère du Patrimoine canadien se montre à l’écoute du secteur et s’appuie sur l’ensemble des données produites par Statistique Canada, souhaitons alors que cela conduise à des mesures ciblées là où les besoins sont les plus criants.