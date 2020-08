À l’origine du faux et du vrai

Faites vos propres recherches, nous enjoignent de faire les théoriciens du complot, si on ose leur demander d’où ils tiennent leurs certitudes affirmées avec une imperturbable assurance.

Le « petit devoir de philosophie » pourrait en montrer à bien des adultes qui s’escriment sur les médias sociaux de manière irréfléchie avec le vide intellectuel qui les caractérise.

Quelqu’un sur Facebook s’est interrogé sur la façon de s’assurer de la fiabilité des informations qui nous inondent.

Bien, il faut commencer par suivre l’actualité dans un média sérieux, dont les journalistes prennent la peine de citer leurs sources, que l’on peut alors consulter, comparer, valider…

Les penseurs qui ne font que s’abreuver à leur propre creuset à cogiter et à régurgiter de la fadaise devraient lire la dernière chronique de philosophie livrée dans Le Devoir du 17 août dernier par deux jeunes esprits critiques : des frères.

Eux sont capables d’en montrer aux nombreux adultes dont l’esprit critique devant des histoires à dormir debout est complètement absent. De l’esprit critique qui fait franchement défaut en cette ère de fake news et de faits alternatifs, de floraison des certitudes et de rase-mottes du doute.

Un des maux sociaux qu’il est urgent de tenter de contenir au Québec est l’analphabétisme fonctionnel, qui affecte plus de 50 % de la population. On en vient à conclure qu’avec l’abrutissement constaté sur les médias sociaux, ce que l’on conçoit mal s’exprime avec une syntaxe très approximative, et les mots pour le dire sont une insulte à notre langue française.