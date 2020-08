Danger: perte de mémoire

Le licenciement brutal, massif et inexpliqué de techniciens, de conservateurs et d’archivistes responsables de la conservation des riches archives et des biens patrimoniaux des Prêtres de Saint-Sulpice est une tragédie silencieuse. Nul doute que les gouvernements doivent intervenir pour éviter la détérioration, la perte ou, pire, l’aliénation de ces trésors patrimoniaux et culturels. Pour qu’à Montréal et au Québec, on puisse encore dire : « Je me souviens. »