En 2020, partout au Canada, les droits linguistiques et à l’éducation de la minorité ont fait l’objet de discussions, de controverses et de poursuites judiciaires dans trois provinces : la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec.

Cependant, le cas du Québec se distingue. L’attitude des commissions scolaires anglophones à l’égard du projet de loi 40 pour la réforme de l’éducation publique a été source de discorde. Un fossé s’est creusé entre les anglophones et les francophones.

Les francophones ont bénéficié de la transformation des commissions scolaires en centres de services. Les parents anglophones pourront également en bénéficier.

Ce n’est qu’un petit groupe qui réclame à cor et à cri le statu quo afin de protéger ses propres intérêts. Cette situation est très malheureuse parce que les rouspétances de ce groupe donnent l’impression que la plupart des anglophones sont contre la mise en place des centres de services anglophones.

En réalité, la plupart des anglophones sont impatients d’inaugurer ces centres afin de pouvoir gérer et contrôler les services d’éducation pour le mieux-être de leurs enfants.