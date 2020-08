De l’esbroufe, vraiment?

En regardant plus haut, comme le suggère Michel Lebel, d’Entrelacs, dans sa lettre (Le Devoir, 17 août), que voyons-nous ? Par les temps qui courent, j’y vois de l’argent. Non seulement de l’argent, mais la richesse de certains, dont les familles — deux en particulier — sont richissimes. C’est là que le bât blesse.

Qu’on rêve d’améliorer le sort des moins nantis est tout à leur honneur. Par contre, de

favoriser, sous couvert, des membres de leur famille nous indique que ce n’était qu’un rêve et que le naturel revenant au galop a fait en sorte de laisser porter sur leur entourage, et l’ignorant sciemment peut-être, l’octroi de rétributions enviables par ces mêmes moins nantis dont on rêvait soulager de leur misère. De plus, férus de bonnes intentions et distribuant nos milliards presque sans compter, ont-ils pensé à l’hypothèque qui pèsera sur le sort de la génération naissante faisant d’elle une société surendettée, semblable à celle que le rêve aura voulu acquitter ?

Que le chef du Bloc demande la démission de ces deux protagonistes est de bonne guerre, tout en pointant du doigt la blessure et avivant la vigilance des citoyens.