La STM n’en fait pas assez

Aux dirigeants de la STM,

Les efforts de sensibilisation et d’information consacrés par la Société de transport de Montréal (STM) à faire respecter le décret gouvernemental sont loin d’être convaincants. Surtout après avoir observé, le 12 août dernier à la station Viau, un de vos employés chargés de faire le compte des usagers portant le couvre-visage à l’intérieur de l’autobus exhorter lesdits usagers à respecter cette règle sanitaire sans porter lui-même un masque de protection.

Vos données statistiques, pour peu qu’elles soient fiables, ne sont pas non plus rassurantes. Selon vos chiffres, il y aurait plus de 39 000 usagers quotidiens du métro et des autobus — 3 % du recensement des utilisateurs en 2019 — qui circulent dans le réseau de transport en commun de la STM sans couvre-visage et en contravention de la loi. Quand on sait qu’une seule de ces personnes est susceptible de causer un foyer de propagation de la COVID-19, il y a de quoi s’inquiéter.

Finalement, votre refus d’agir avec plus de fermeté à ce sujet a pour effet de placer sur le dos des usagers la responsabilité d’intervenir auprès des contrevenants dans le but

de protéger leur propre santé, avec tous les risques de dérapage que cela comporte.

Pour ces raisons, l’approche de la STM face à l’obligation de porter un couvre-visage dans les transports en commun est inacceptable.